La sfida dello stadio Grande Torino apre la domenica della 9^ giornata del campionato di Serie A. La formazione di Juric deve riscattare la sconfitta subita a Napoli ma anche l'Empoli arriva a questo match dopo il ko casalingo per 3-1 con il Milan. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD