Koulibaly e il suo messaggio d'amore per il Napoli

Parole dolcissime del difensore sul momento della sua ex squadra, dopo la vittoria del suo Chelsea col Milan in Champions: "Se mi aspettavo un Napoli così forte? Onestamente no, ma sono molto felice. Ora non hanno più bisogno di me" - ha detto sorridendo. E sulla corsa scudetto: "Spero continuino così, ma non dico nulla, a Napoli siamo scaramantici…" GUARDA IL VIDEO