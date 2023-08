Serie A

Mandato in campo a inizio secondo tempo, De Ketelaere prima colpisce la traversa e poi sblocca il match del Mapei Stadium con un preciso e potente colpo di testa al minuto al 84'. È lui il migliore in campo. Buon esordio in maglia Atalanta anche per Scamacca. Al terzo minuto di recupero l'ex Sassuolo Zortea segna il 2-0 che chiude il match. Le pagelle di Antonio Nucera GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A