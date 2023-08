Federico Chiesa ha preso parte a cinque gol contro l’Udinese in Serie A (due marcature e tre assist). Solo contro Milan e Bologna (entrambi sei) è stato coinvolto in più reti nel torneo. Il classe ’97 ha trovato il gol nell’ultimo match dello scorso campionato proprio contro l’Udinese (4 giugno 2023 alla Dacia Arena) e solo una volta ha segnato in due gare di fila con la maglia della Juventus in Serie A: nel gennaio 2021 contro Udinese e Milan.