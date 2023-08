Le probabili formazioni di Torino–Cagliari Torino VS Cagliari 3-4-2-1 4-4-2 Titolari 32 Milinkovic-Savic V. 3 Schuurs P. 4 Buongiorno A. 13 Rodríguez R. 19 Bellanova R. 28 Ricci S. 8 Ilic I. 27 Vojvoda M. 16 Vlasic N. 10 Radonjic N. 9 Sanabria A. 1 Radunovic B. 28 Zappa G. 4 Dossena A. 33 Obert A. 27 Augello T. 8 Nández N. 29 Makoumbou A. 25 Sulemana I. 37 Paulo Azzi 30 Pavoletti L. 19 Oristanio G. Riserve Gemello, Singo, Bayeye, Zima, N'guessan, Linetty, Tameze, Verdi, Karamoh, Ilkhan, Pellegri Scuffet, Di Pardo, Capradossi, Goldaniga, Altare, Jankto, Deiola, Kourfaidis, Viola, Luvumbo, Shomurodov In dubbio Seck - Squalificati - - Indisponibili Djidji Rog, Mancosu, Lapadula Allenatore Ivan Juric Claudio Ranieri

Torino-Cagliari, le probabili formazioni: dubbi in attacco per Ranieri

Penultima partita della prima giornta di Serie A con i granata che alle 18:30 ospiteranno i sardi. Nessun ballottaggio per Juric, tre dubbi - soprattutto in attacco - per Claudio Ranieri. Gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. In telecronaca Federico Zancan; commento di Giancarlo Marocchi; a bordocampo Paolo Aghemo

Sarà Torino-Cagliari uno dei due posticipi della prima giornata del campionato di Serie A 2023/24. I granata ripartono dopo il decimo posto della passata stagione, mentre i ragazzi di Ranieri hanno l'obiettivo di conquistare la salvezza dopo la promozione arrivata negli ultimi minuti della finale playoff con il Bari. Calcio di inizio alle 18:30, con la partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. In telecronaca Federico Zancan; commento di Giancarlo Marocchi; a bordocampo Paolo Aghemo.

Juric: "Siamo inferiori rispetto alla scorsa stagione" Nella conferenza stampa di presentazione Juric è stato polemico riguardo il mercato: "Siamo inferiori rispetto alla scorsa stagione, siamo da completare. Per migliorarsi devono arrivare giocatori più forti di quelli che vanno via. Per come siamo ora se facessimo gli stessi risultati della scorsa stagione sarebbe un grande risultato". L'allenatore granata schiererà il solito 3-4-2-1 con Milinkovic in porta, Schuurs, Buongiorno e Rodriguez in difesa; a centrocampo Bellanova, Ricci, Ilic e Vojvoda, mentre a supporto dell'unica punta Sanabria ci saranno Vlasic e Radonjic. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All.: Juric.

Cagliari, 3 dubbi e 3 indisponibili per Ranieri Claudio Ranieri non avrà a disposizione Lapadula, Mancosu e Rog. L'allenatore rossoblù proporrà un 4-4-2 con Radunovic in porta protetto dalla linea difensiva composta da Zappa, Dossena, Obert e Augello. A centrocampo dovrebbero essere certi di una maglia da titolare Nandez, Makoumbou e Sulemana, con Azzi che è in ballottaggio con Jankto per il ruolo di esterno sinistro. In attacco diversi dubbi: al momento Pavoletti e Oristanio sono in vantaggio su Shomurodov e Luvumbo. CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio. All.: Ranieri.