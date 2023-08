Le parole nel pre-partita del proprietario del Milan: "Non volevo mancare per un inizio di stagione che si prospetta più che mai sfidante, sia in Italia che in Europa. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare per vincere, sia in Serie A che nel palcoscenico mondiale. Ma non possiamo farlo senza essere aperti a cambiamenti e a nuovi approcci. E, nello scenario attuale, la nostra capacità di realizzare con successo un'evoluzione positiva, dentro e fuori dal campo, potrà concretizzarsi solo attraverso una gestione finanziaria accorta e sofisticata.

Non fraintendiamo però. Deve essere molto chiaro che RedBird è qui per vincere. Ma siamo qui per vincere "in modo intelligente", perché vogliamo vincere a lungo, non una sola volta. Potremmo anche non fare sempre bene, ma non smetteremo di provarci finché non avremo vinto tutto il possibile".