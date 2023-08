Serie A

Tre gol tutti nel primo tempo alla 1^ di Serie A, come non accadeva dal 2001-2002: inizia alla grande il campionato della Juventus, che regola 3-0 l'Udinese di Sottil grazie alle reti di un super Chiesa (migliore in campo), Vlahovic su rigore e Rabiot. Nell'Udinese male Silvestri e Zarraga (4,5), buon ingresso di Samardzic. Di seguito i voti a cura di Maurizio Compagnoni UDINESE-JUVENTUS: TUTTO SUL MATCH