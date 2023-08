Non partirà dal primo minuto ma uno dei colpi estivi del marcato atalantino è proprio l'ex Sassuolo Scamacca. Il 67% dei gol del classe '99 in Serie A (16 su 24) sono stati realizzati con la maglia neroverde nel 2021/22. Scamacca è uno dei soli due giocatori italiani nati a partire dal 1999 a vantare almeno 40 reti in carriera in tutte le competizioni dei maggiori cinque campionati europei (40 per lui, 47 per Moise Kean)