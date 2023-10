La squadra di Sarri riscatta la sconfitta in Europa e si prende tre punti preziosi in campionato battendo la Fiorentina nel posticipo dell'Olimpico. A decidere il match un rigore al 95' segnato da Immobile (fallo di mano di Martinez Quarta). La Lazio aveva sfiorato il gol con Luis Alberto e Felipe Anderson. Per la Fiorentina due chance per Beltran: un gol annullato per fallo di mano e un palo colpito. La Lazio sale a 16, la Fiorentina resta a 17