Decide un rigore di Immobile la sfida dell'Olimpico. In una gara che sembrava non sbloccarsi mai - anche grazie alle buone prestazioni di Provedel e Terracciano (quest'ultimo migliore in campo) - tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, è determinante il tiro dal dischetto della punta italiana: ritorna al gol dopo la gara contro il Monza di fine settembre. Le pagelle di Maurizio Compagnoni