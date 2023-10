Il Torino non ha segnato nelle ultime quattro partite di campionato e potrebbe restare a secco per più match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra l’ottobre e il dicembre 1991 (sei in quel caso); inoltre, nessuna squadra conta una serie aperta più lunga di gare consecutive senza gol all’attivo rispetto ai granata nella competizione: a quattro anche il Chievo (nel maggio 2019)