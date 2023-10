La Juventus è la squadra che in casa ha battuto più volte il Verona in Serie A (27), oltre a essere quella che ha realizzato più reti contro i gialloblù nella competizione (70) in gare interne; per finire, gli scaligeri hanno una media di 0.63 reti a incontro in trasferta contro i piemontesi, tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, hanno fatto peggio solo contro Inter (0.31) e Napoli (0.47)