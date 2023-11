La squadra di Allegri passa 1-0 al Franchi, infila la quarta vittoria di fila e resta al 2° posto a -2 dall'Inter. Bianconeri subito in vantaggio con Miretti, che segna il suo primo gol in A su assist di Kostic. Decisivo Szczesny, che nega il pareggio a Gonzalez e Biraghi. Nella ripresa regge il muro bianconero che ottiene il 6° clean sheet consecutivo. Viola ancora ko come accaduto contro Empoli e Lazio

