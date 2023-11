La sfida del Bentegodi apre la domenica di A. Baroni fa un solo cambio dopo la sconfitta dello Stadium contro la Juventus: a centrocampo torna Lazovic al posto di Hongla. In attacco ancora Bonazzoli-Djuric. Un cambio anche per Palladino, reduce dal pari casalingo contro l'Udinese: in difesa si rivede D'Ambrosio. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD