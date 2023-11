Con una doppietta, Colombo trascina il Monza a una vittoria con cui raggiunge la Lazio in classifica. Nel primo tempo occasioni per Pablo Marì (palo), Gagliardini e Colpani, il Verona risponde con la traversa di Duda e perde Dawidowicz alla mezz’ora per un infortunio muscolare. Colombo ne fa due, uno per tempo, Caldirola fa tris, Folorunsho accorcia solo nel finale. Per l’Hellas la striscia di partite senza vittorie si allunga e ora sono 9 di fila

