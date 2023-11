Le probabili formazioni di Genoa–Verona Genoa VS Verona 3-5-2 3-4-1-2 Titolari 1 Martínez J. 13 Bani M. 5 Dragusin R. 22 Vásquez J. 20 Sabelli S. 8 Strootman K. 47 Badelj M. 32 Frendrup M. 55 Haps R. 17 Malinovskyi R. 11 Gudmundsson A. 1 Montipò L. 24 Terracciano F. 6 Hien I. 23 Magnani G. 5 Faraoni M. 33 Duda O. 18 Hongla M. 3 Doig J. 90 Folorunsho M. 99 Bonazzoli F. 11 Djuric M. Riserve Leali, Sommariva, Vogliacco, Matturro, Martin, De Winter, Thorsby, Kutlu, Galdames, Puscas, Fini, Ekuban Berardi, Perilli, Coppola, Joselito, Saponara, Amione, Suslov, Serdar, Cabal, Charlys, Henry, Cruz, Tchatchoua, Mboula, Ngonge In dubbio - - Squalificati - - Indisponibili Messias, Jagiello, Hefti, Retegui Lazovic, Dawidowicz Allenatore Alberto Gilardino Marco Baroni

Probabili formazioni Genoa Verona

A Marassi in palio punti pesanti in chiave salvezza tra il Genoa e il Verona (diretta alle 20.45 su Sky Sport calcio) la squadra di Gilardino è reduce dalla sconfitta di Cagliari e punta ancora sulla vena gol di Gudmundsson vista l'assenza di Retegui. Nel Verona Baroni vuole invertire la tendenza negativa di risultati con il punto conquistato a Torino il 2 ottobre scorso a cui hanno fatto seguito 5 sconfitte (4 in campionato più una in Coppa Italia) SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA'

In palio punti che sono oro nella corsa salvezza per Genoa e Verona. I liguri hanno perso sul campo del Cagliari permettendo alla squadra di Ranieri di uscire dalla zona pericolo e avvicinarsi in classifica. Il Verona è caduto in casa contro il Monza e non vince ormai in campionato dal 26 agosto quando superò in casa la Roma per 2-1. Baroni non è più così saldo sulla panchina scaligera anche se i numeri dicono che pure nello scorso torneo a questo punto aveva 8 punti con il Lecce e poi trovò un'agevole salvezza. Gilradino deve rimandare a dopo la sosta il rientro di Retegui e confida ancora in Gudmundsson a segno anche in Sardegna

Genoa, in difesa si rivede Bani Punta sul fattore campo il Genoa per ritrovare il sorriso e punti in classifica per allontanare una rivale diretta nella corsa salvezza. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta di Cagliari e in campionato hanno vinto il 27 ottobre contro la Salernitana. "La consapevolezza della sconfitta di Cagliari si deve tramutare in energia positiva" ha detto alla vigilia Gilardino "sappiamo di affrontare una squadra ferita ma con ottime qualità e individualità. In quest’ultimo periodo stanno incontrando delle difficoltà, ma sono allenati molto bene. C’è da approcciarla nel modo migliore" GENOA (3-5-2) la probabile formazione: Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Malinovskyi. All. Gilardino