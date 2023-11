La Juventus soffre nel finale ma supera 2-1 il Cagliari e si regala un giorno almeno da capolista. Il miglior attacco è la difesa per i bianconeri che trovano il vantaggio con il colpo di testa di Bremer e poi servono il bis sul tocco ravvicinato di Rugani. Un altro difensore, Dossena, accorcia per i sardi e poi colpisce il palo nel finale ma non basta a cambiare il risultato

