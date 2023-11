Le probabili formazioni di Sassuolo–Salernitana Sassuolo VS Salernitana 4-2-3-1 4-3-2-1 Titolari 47 Consigli A. 22 Toljan J. 5 Erlic M. 13 Ferrari G. 17 Viña M. 24 Boloca D. 42 Thorstvedt K. 10 Berardi D. 11 Bajrami N. 45 Laurienté A. 9 Pinamonti A. 13 Ochoa G. 30 Mazzocchi P. 17 Fazio F. 98 Pirola L. 3 Bradaric D. 18 Coulibaly L. 8 Bohinen E. 25 Maggiore G. 87 Candreva A. 33 Tchaouna L. 10 Dia B. Riserve Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Racic, Castillejo, Volpato, Lipani, Mulattieri, Ceide, Defrel Fiorillo, Costil, Sambia, Bronn, Martegani, Gyomber, Bradaric, Kastanos, Legowski, Botheim, Stewart, Ikwuemesi In dubbio - - Squalificati - - Indisponibili Alvarez, M.Henrique, Obiang Cabral Allenatore Alessio Dionisi Filippo Inzaghi

Dopo la sconfitta subita sul campo del Torino il Sassuolo torna a giocare in casa ed è alla ricerca di punti per allontanare la zona pericolosa della classifica. La Salernitana cerca ancora la prima vittoria del campionato con Filippo Inzaghi che dopo la sconfitta nel derby con il Napoli spera di invertire la tendenza dei risultati

E' un match delicato quello che apre la 12^giornata di serie A fra Sassuolo e Salernitana. I padroni di casa non vincono dal 27 settembre quando a San Siro sorpresero l'Inter. Dopo sono arrivate 4 sconfitte e 2 pareggi con il passaggio in coppa Italia ai danni dello Spezia ottenuto solo ai calci di rigore. La Salernitana invece non ha ancora mai vinto in campionato. 4 pareggi e 7 sconfitte con un cambio in panchina fra Paulo Sousa e Filippo Inzaghi che non sembra ancora dare risultati. Fuori casa i campani, dopo il pareggio all'esordio contro la Roma hanno subito 4 sconfitte di fila contro Lecce, Empoli, Genoa e Monza

Sassuolo, manca ancora Matheus Henrique La sconfitta contro il Torino non è andata giù ad Alessio Dionisi che si aspetta una prova d'orgoglio ma anche di bel gioco dei suoi prima della sosta. Anche i tifosi hanno esposto uno striscione per chiedere la vittoria e la partita è di quelle da non fallire: "Che i tifosi si facciano sentire o vedere fa solo che piacere. Sono stati positivi, con uno striscione fuori dove scrivono che vogliono la vittoria, vogliamo la stessa cosa. Forse non si vede in campo ma lo vogliamo. C'è una partita difficile da giocare, la vorranno anche loro. Veniamo da una partita dove abbiamo fatto male, abbiamo fatto il contrario di quello che avevamo preparato" Sassuolo (4-2-3-1) la probabile formazione: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorsvedt; Berardi, Bajrami, Laurentiè; Pinamonti. All. Dionisi