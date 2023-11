I rossoneri tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive in casa, battono la Fiorentina 1-0 grazie a un rigore trasformato da Theo nel finale di primo tempo e conquistano il terzo posto solitario in classifica. Gara bloccata per ampi tratti, meglio i rossoneri nel finale di primo tempo con il gol di Theo. Nella ripresa la Fiorentina attacca, Jovic si divora il 2-0. A 10' dalla fine esordio in A per Camarda (il più giovane di sempre). Il Milan porta a casa 3 punti

