Serata storica per Wisdom Amey, baby schierato in campo da 'nonno' Mihajlovic al minuto 89 della sfida persa contro il Genoa. Classe 2005, il giovanissimo difensore del Bologna ha staccato per una manciata di giorni i precedenti leader di precocità in campionato. Ricordate quali sono stati i debuttanti più giovani nella massima serie? Ecco la top 20 all-time (dati Transfermarkt)

CHI È WISDOM AMEY