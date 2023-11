Un match delicato in chiave salvezza per Verona e Lecce quello che andrà in scena alle 18.30 per la 13^giornata di serie A. I veneti sono stati agganciati in classifica dalla Salernitana all'ultimo posto e devono vincere dopo 10 giornate di astinenza. Il Lecce a Verona ha raccolto nella sua storia solo tre pareggi e ben 5 sconfitte.

Si riparte dopo la sosta per le Nazionali e il Verona non può fallire in casa contro il Lecce, ex squadra di Baroni che si gioca un bel pezzo di futuro sulla panchina gialloblù. Verona che non vince da agosto e che è reduce dal ko prima della sosta sul campo del Genoa. Il Lecce invece nell'ultimo turno pre sosta ha pareggiato per 2-2 in casa contro il Milan mentre non vince dal 16 settembre contro il Genoa. Calcio d'inizio in programma alle 18.30.