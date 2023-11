Inizia in salita l'avventura di Mazzarri sulla panchina del Napoli. Problemi muscolari per Mario Rui e Meret in vista della ripresa del campionato. Osimhen frenato dalla febbre e ancora out. Nell'Atalanta, prossima avversaria del Napoli, da verificare la condizione di Scalvini che ha saltato la Nazionale per lombalgia. Due giornate di squalifica per Giroud. Altri 5 giocatori saltano solo la prossima giornata. Ecco la situazione squadra per squadra

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA'