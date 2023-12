La sfida dell'Unipol Arena chiude la 15^ giornata del campionato di serie A: si affrontano Cagliari e Sassuolo. La squadra di Ranieri ha bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica, Lapadula titolare per la prima volta in stagione. Accanto a lui Oristanio. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SKy Go, anche in HD