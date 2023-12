Inter-Udinese 4-0: video, gol e highlights

Grandissima prova dell'Inter, che annienta l'Udinese a San Siro e si riprende la vetta della Serie A. Primo tempo esaltante dei nerazzurri: Lautaro si stampa sul palo, poi si guadagna un rigore concesso dal Var. Calhanoglu lo trasforma e dà il via allo show, completato da Dimarco e Thuram in pochi minuti. Nella ripresa è accademia, ma Lautaro non è sazio e mette anche la sua firma sul match. L'Inter così si porta nuovamente al primo posto con due punti di vantaggio sulla Juventus

