Da un lato, la Lazio è una delle due squadre a non aver ancora recuperato alcun punto da situazione di svantaggio in questa Serie A (insieme al Genoa), dall’altro, il Verona è una delle due formazioni, con il Napoli, a non aver perso punti una volta sopra nel punteggio (anche perché i gialloblù sono andati in vantaggio solo due volte nel torneo in corso, meno di ogni altra squadra).