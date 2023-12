A Bergamo, il Milan cerca la terza vittoria di fila in campionato prima del match decisivo di Champions con il Newcastle, in vista del quale Pioli non rischia Leao (non convocato): in attacco torna Giroud, in difesa ancora Theo Hernandez centrale. Gasperini senza Scamacca: davanti gioca l'ex De Ketelaere. Dietro recupera Djimsiti e arretra De Roon. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ