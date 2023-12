Un punto certamente guadagnato per la Roma capace di tutto nella serata dell'Olimpico contro la Fiorentina. La squadra di mourinho va in vantaggio con Lukaku e sfiora il raddoppio. Nella ripresa gli ospiti pareggiano con Martinez Quarta, Zalewski colleziona due gialli e successivamente Lukaku rimedia un rosso. In 9 uomini, la Roma resiste agli assalti della Fiorentina e porta a casa l'1-1. Preoccupazione per Dybala uscito nel primo tempo per infortunio