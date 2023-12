La 15^ giornata di Serie A propone il lunch match tra Frosinone e Torino. Un po' di assenze per Di Francesco che si affida a Kaio Jorge in avanti, supportato dal tridente Soulé-Garritano-Ibrahimovic. Juric conferma Tameze in difesa e Vlasic a supporto della coppia d'attacco Zapata-Sanabria. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD