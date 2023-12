La sfida del Gewiss Stadiium chiude la 16^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Atalanta e Salernitana. Gasperini manda in campo Lookman accanto a Muriel che torna titolare anche in campionato dopo la doppietta in coppa, alle loro spalle Koopmeiners. Inzaghi sceglie Dia in attacco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SKy Go, anche in HD

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ