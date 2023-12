Ramadani rilancia il Lecce, Turati condanna il Frosinone. I giallorossi ritrovano la vittoria a quasi tre mesi dall'ultima volta. La squadra di Di Francesco perde ancora in trasferta, penalizzata dalla prestazione del suo portiere. Al 10' sbaglia il rinvio e non rimedia sulla conclusione non impossibile di Piccoli. Kaio Jorge segna il primo gol in Serie A su rigore e pareggia. Nella ripresa occasioni da entrambe le parti, ma all'89 Ramadani buca dalla distanza un Turati ancora colpevole

