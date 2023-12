In avvio chance per Bellanova che non trova il tap-in da buona posizione. Al 10' annullato un gol in rovesciata a Zapata: fuorigioco di Vlasic ad inizio azione. Al 25' la rete di Zapata di testa su cross di Bellanova poi pareggia Ebuehi al 31'. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD