Il Napoli conquista tre punti importanti nella lotta per un posto in Champions: Cagliari battuto 3-1. Protagonista assoluto Viktor Osimhen: il nigeriano prima sblocca la partita, poi si inventa l'assist decisivo per il gol vittoria di Kvara. Le pagelle di Davide Polizzi

