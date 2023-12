Azzurri provvisoriamente al 4° posto con la vittoria ritrovata al 'Maradona'. Dopo l'inizio posticipato di 30' per ordine pubblico a causa del forte vento, chance per Kvara e Osimhen prima del palo di Rrahmani. Meret decisivo su Nandez. Nella ripresa botta e risposta in tre minuti fra Osimhen (assist di Mario Rui) e Pavoletti, servito da Luvumbo. Al 75' proprio Victor regala il gol decisivo a Kvaratskhelia. Dossena sfiora il 2-2 nel finale

PAGELLE - CLASSIFICA