È la rete di Zapata che regala i tre punti al Torino contro l'Empoli con il colombiano che al 25' sfrutta l'assist di Bellanova e batte Berisha. Sullo 0-0 la splendida realizzazione di Sanabria in rovesciata annullata per un fuorigioco di Vlasic. Sempre per offside annullate due reti ai toscani: prima quella di Ebuehi in posizione irregolare di pochi millimetri, poi quella a Cacace allo scadere del primo tempo. Nella ripresa palla gol di Cancellieri ma è bravo Milinkovic-Savic a bloccarlo

