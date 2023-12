Il Bologna vince nel finale contro l'Atalanta e ritrova il 4° posto in solitaria, ottenendo il sesto successo di fila al Dall'Ara. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, se non quelle per Lookman ed Ederson, la partita si apre nella ripresa con chance da una parte e dall'altra: le punte della Dea non riescono a colpire, Fabbian spreca il vantaggio ma all'86' Ferguson di testa decide il definitivo 1-0

