Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna, l'Inter vuole riportarsi a +4 sulla Juventus (vittoriosa a Frosinone nel lunch match). Contro il Lecce Inzaghi sceglie ancora Bisseck in difesa, preferito a Pavard, mentre in avanti, senza Lautaro Martinez, ci sarà un'altra chance da titolare per Arnautovic al fianco di Thuram. D'Aversa col tridente Strefezza-Piccoli-Banda. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD