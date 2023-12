"I bilanci si fanno a fine stagione. Sicuramente vincere l'ultima partita prima di Natale sarebbe importante e saranno tante squadre fino alla fine in corsa per la Champions. E' ancora presto per capire chi alla fine si qualificherà". Sulla suggestione Bonucci: "Io sono stato sempre chiaro: se c'è un reparto dove c'è insufficienza sono i difensori centrali, ma abbiamo paletti importanti che ci impediscono di scegliere chi vogliamo. Non faccio commenti su tutti i nomi usciti: sono tanti, magari qualcuno viene beccato". Sul rinnovo di Mourinho: "Dobbiamo pensare a vincere, poi queste cose si discutono in sede al momento opportuno".