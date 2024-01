Ultima d’andata per Frosinone e Monza che si affrontano allo Stirpe. Padroni di casa reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, ospiti che non vincono dal 10 dicembre contro il Genoa. Di Francesco punta su Reinier e Cheddira in attacco con Soulé. Lusuardi in difesa. Palladino punta su Dany Mota supportato da Colpani e Carboni. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 15