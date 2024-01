Allontanarsi dalla zona retrocessione e restare in quella Champions: sono gli obiettivi di Sassuolo e Fiorentina. L'inizio del match vede protagonista la squadra di Dionisi, in vantaggio al 9' con Pinamonti, bravo con il destro in area a sfruttare l'assist di Pedersen. Annullato il raddoppio a Berardi per fuorigioco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45