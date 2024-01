Dopo sei partite il Sassuolo torna alla vittoria piegando 1-0 la Fiorentina. Ottimo inizio dei padroni di casa, che sbloccano subito il match con Pinamonti, non concedono nulla ai viola e si vedono annullare il raddoppio di Berardi prima e di Thorstvedt poi per fuorigioco. La Fiorentina si sveglia nella ripresa, ma Consigli para un rigore a Bonaventura e anche Milenkovic e Beltran vengono fermati dal portiere. Segna il solito Martinez Quarta, ma in fuorigioco anche lui

