Serie A

Dopo la vittoria a Udine la Juve non riesce a ripetersi e si ferma contro un ottimo Bologna, non andando oltre l'1-1. A segno Ferguson per i rossoblù nel primo tempo, pareggio di Vlahovic nel finale, il migliore dei bianconeri insieme a Iling Junior, subentrato nella ripresa. Nel Bologna grande prova dei due centrali di difesa e di quasi tutto l'attacco, con Zirkzee migliore in campo. Le pagelle di Federico Zancan JUVENTUS-BOLOGNA 1-1: GLI HIGHLIGHTS