Le probabili formazioni di Lazio–Genoa Lazio VS Genoa 4-3-3 3-4-1-2 Titolari 94 Provedel I. 77 Marusic A. 15 Casale N. 13 Romagnoli A. 23 Hysaj E. 6 Kamada D. 32 Cataldi D. 10 Luis Alberto 7 Felipe Anderson 17 Immobile C. 20 Zaccagni M. 1 Martínez J. 5 Dragusin R. 13 Bani M. 22 Vásquez J. 20 Sabelli S. 8 Strootman K. 2 Thorsby M. 3 Martín A. - Malinovskyi R. 11 Gudmundsson A. 19 Retegui M. Riserve Adamonis, Lazzari, Gila, Basic, Akpa Akpro, Bertini, Rovella, Pedro, Vecino, Castellanos, Isaksen Leali, Biraschi, De Winter, Matturro, Hefti, Badelj, Melegoni, Aramu, Coda, Jagiello, Puscas, Ekuban, Yalcin In dubbio Pedro - Squalificati - - Indisponibili Marcos Antonio Messias, Pajac, Vogliacco, Melegoni Allenatore Maurizio Sarri Alberto Gilardino

Lazio-Genoa, le probabili formazioni: Gilardino ritrova Strootman

Sarri potrebbe cambiare qualcosa nel tridente offensivo con l'inserimento di Isaksen tra i titolari. Ancora fiducia a Kamada a centrocampo. Gilardino può contare sul rientro di Strootman. Possibile Malinovskiy nell'undici di partenza. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

All'Olimpico di Roma si affrontano due 'deluse' dalla prima giornata. La Lazio cerca l'immediata inversione di tendenza dopo la cocente sconfitta, subita in rimonta, dal Lecce. La squadra di Sarri deve ritrovare verve e soprattutto risultati e per questo motivo l'allenatore potrebbe decidere di cambiare qualcosa e promuovere nell'undici titolare Isaksen. Resta l'opzione Vecino ma Kamada dovrebbe avere un'altra chance da titolare. Gilardino, dopo il ko all'esordio con la Fiorentina, potrà contare sul rientro di Strootman. Malinovskiy pronto a giocare dal 1'. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Lazio, Sarri promuove Isaksen? Biancocelesti che ritrovano Casale in difesa al fianco di Romagnoli. Panchina quindi per Patric. Sulle corsie esterne favoriti Marusic e Hysaj. In mediana resta d'attualità l'opzione Vecino ma per ora Kamada resta in pole nonostante un esordio non proprio esaltante. In attacco monitorato Pedro per un problema alla caviglia. La possibile sopresa? Isaksen, in ballottaggio con Felipe Anderson. LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Zaccagni. All. Sarri