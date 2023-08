Un gol di Retegui nel primo tempo regala al Genoa la prima vittoria in campionato sul campo della Lazio. Una partita molto attenta per la squadra di Gilardino che ha lasciato alla Lazio il possesso palla senza però rischiare più di tanto. L'occasione migliore per Immobile che nella ripresa ha colto la traversa con un tocco morbido. Il Genoa sale a 3 punti in classifica mentre la Lazio resta ancora a zero

LE PAGELLE