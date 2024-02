Bologna e Fiorentina recuperano il match non disputato alla 21^giornata per gli impegni dei viola in Supercoppa Italiana. Sfida dal sapore d'Europa, di fronte, infatti, ci sono rispettivamente la quinta e la settima in classifica, separate da soli due punti. Squadre in campo a specchio con il 4-2-3-1 con Zirkzee e Belotti riferimento avanzato. Calcio d'inizio fissato alle 19