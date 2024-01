Esordio per Davide Nicola sulla panchina dell'Empoli. Subito 3-5-2 con in campo dal primo minuto il neo acquisto Cerri in attacco affiancato da Cambiaghi. Nel Monza Palladino ripresenta Izzo in difesa e mette davanti Colombo con Colpani e Dani Mota. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15