All'Arechi la Salernitana ospita il Genoa. Inzaghi sceglie la difesa a 4 e in avanti si affida a Simy, con Tchaouna e Candreva alle spalle. In mezzo gioca Martegani e debutta Basic. Gilardino punta sulla coppia d'attacco Retegui-Gudmundsson, a sinistra esordio per Spence. Diretta su DAZN e sull'app DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky