Esordio da sogno per Davide Nicola sulla panchina dell'Empoli. Contro il Monza finisce 3-0 grazie alla tripletta di un super Zurkowski, letale nelle azioni di rimessa della squadra toscana scesa in campo con un inedito 3-5-2. Le prime due reti ispirate da Luperto e rifinite da Cambiaghi. Zurkowski ha segnato prima con un destro al volo da fuori area e poi di testa sulla ribattuta di Sorrentino. Il terzo gol sempre al volo da dentro l'area. Quarta sconfitta nelle ultime sei giornate per il Monza