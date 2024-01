"E' stata una settimana non facile, il club ha reagito da grande club qual è, aiutando chi indaga per trovare i colpevoli, cosa che è stata fatta - ha detto relativamente agli insulti razzisti che hanno colpito il portiere del Milan Maignan nell'ultima partita -. Le persone individuate saranno bandite a vita dal nostro stadio. Siamo stati da esempio per come si lavora e collabora. È stata una settimana antitesi di quello che siamo. Vogliamo tutelare la parte sana dello stadio, che è il 99,9%".