La Juventus cerca di allungare in classifica sull'Inter (che deve recuperare la partita contro l'Atalanta) contro l'Empoli riportato alla vittoria da Nicola. Allegri sceglie Milik in attacco con Vlahovic (fuori Yildiz) e non rischia il diffidato Danilo in vista dello scontro diretto con i nerazzurri: in difesa gioca Alex Sandro. Nicola conferma la squadra che ha battuto il Monza con due cambi: Maleh per Marin e Cacace per Bereszynski. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, canale 214 del telecomando Sky, alle 18