Solo conferme per Pioli: Adli titolare in mezzo, davanti Giroud rifornito da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Dietro non riposa Calabria. Motta perde Posch per squalifica (gioca De Silvestri) ma ritrova Zirkzee, rifornito da Urbanski, Fabbian e Ferguson. Panchina per Orsolini e l'ex Saelemaekers. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD